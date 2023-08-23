Гребе Андрей Хрестианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1928
Дата смерти05.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1928
Рождение ребёнка
30.08.1956
Сын: Гребе Александр Андреевич
Мать ребёнка: Вальер Гребе Альвина Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1958
Дочь: Ерескова Гребе Мария Андреевна
Мать ребёнка: Вальер Гребе Альвина Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1960
Дочь: Гребе Мирошниченко Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Вальер Гребе Альвина Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1962
Дочь: Гребе Штах Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Вальер Гребе Альвина Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1971
Дочь: Гребе Галина Андреевна
Мать ребёнка: Вальер Гребе Альвина Ивановна
Смерть
05.03.1992