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Гребе Андрей Хрестианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1928

Дата смерти

05.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1928

Отец: Гребе Христиан Андреевич

Мать: Целлер Гребе Амалия Карловна

Рождение ребёнка
30.08.1956

Сын: Гребе Александр Андреевич

Мать ребёнка: Вальер Гребе Альвина Ивановна

Рождение ребёнка
25.08.1958

Дочь: Ерескова Гребе Мария Андреевна

Мать ребёнка: Вальер Гребе Альвина Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1960

Дочь: Гребе Мирошниченко Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Вальер Гребе Альвина Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1962

Дочь: Гребе Штах Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Вальер Гребе Альвина Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1971

Дочь: Гребе Галина Андреевна

Мать ребёнка: Вальер Гребе Альвина Ивановна

Смерть
05.03.1992
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