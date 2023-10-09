Усачева Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1871 ст.
Дочь: Усачева Мария Александровна
Отец ребёнка: Усачев Александр Петрович
Место жительства
1871 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно