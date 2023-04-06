Сырейщикова (Сырейщикова) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения27.07.1899
Дата смерти27.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1899
Бракосочетание
17.07.1915
Рождение ребёнка
28.06.1916
Дочь: Сырейщикова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Сырейщиков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сырейщиков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Сырейщиков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1926
Сын: Сырейщиков Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Сырейщиков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сырейщиков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Сырейщиков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1934
Сын: Сырейщиков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Сырейщиков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1937
Сын: Сырейщиков Леонид Алексеевич
Отец ребёнка: Сырейщиков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1940
Дочь: Томурова Алевтина Алексеевна
Отец ребёнка: Сырейщиков Алексей Иванович
Смерть
27.11.1956