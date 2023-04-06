Сырейщикова (Сырейщикова) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырейщикова (Сырейщикова) Мария Ильинична

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Место рождения

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

27.07.1899

Дата смерти

27.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1899

Отец: Сырейщиков Илья Тимофеевич

Мать: Сырейщикова Клавдия Григорьевна

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
17.07.1915

Муж: Сырейщиков Алексей Иванович

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.06.1916

Дочь: Сырейщикова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Сырейщиков Алексей Иванович

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сырейщиков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Сырейщиков Алексей Иванович

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.12.1926

Сын: Сырейщиков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сырейщиков Алексей Иванович

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1931

Сын: Сырейщиков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Сырейщиков Алексей Иванович

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.11.1934

Сын: Сырейщиков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Сырейщиков Алексей Иванович

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
06.11.1937

Сын: Сырейщиков Леонид Алексеевич

Отец ребёнка: Сырейщиков Алексей Иванович

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.04.1940

Дочь: Томурова Алевтина Алексеевна

Отец ребёнка: Сырейщиков Алексей Иванович

Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
27.11.1956
Башкири, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
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