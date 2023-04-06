Сизова Татьяна Виковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизова Татьяна Виковна

Сизова Татьяна Виковна

avatar

Место рождения

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

16.10.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Отчество неразборчиво.
Смерть
16.10.1919
Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Вдова. От старости.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close