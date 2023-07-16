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Мазитов Минулла Абдуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1955

Отец: Мазитов Абдулла Зайнетдинович

Мать: Мазитова Минзифа Шамшутдиновна

Рождение ребёнка
09.03.1978

Дочь: Панова Татьяна Минулловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.09.1983

Дочь: Никитина Анна Минулловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности