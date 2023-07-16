Мазитов Минулла Абдуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1955
Рождение ребёнка
09.03.1978
Дочь: Панова Татьяна Минулловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1983
Дочь: Никитина Анна Минулловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности