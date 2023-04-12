Верховский (Верховская) Эмилия (Робертовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховский (Верховская) Эмилия (Робертовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1842

Дата смерти

13.08.1901

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1842

Отец: Левстрем Роберт Иванович

Мать: Левстрем Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1862

Сын: Верховской Константин Владимирович

Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович

Кострома
Рождение ребёнка
08.10.1863

Сын: Верховской Борис Владимирович

Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович

Москва
Рождение ребёнка
31.08.1864

Сын: Верховской Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович

г. Режица Витебской губ., ныне г. Резекне в Латвии
Рождение ребёнка
16.04.1866

Сын: Верховский Клавдий Владимирович

Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович

Мценск Орловской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1867

Сын: Верховской Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович

Мценск Орловской губ.
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Верховской Александр Владимирович

Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович

Брюссель
Рождение ребёнка
10.03.1871

Сын: Верховской Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1872

Сын: Верховской Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1874

Сын: Верховской Николай Владимирович

Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович

Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
23.09.1876

Сын: Верховской Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович

Новочеркасск
Рождение ребёнка
16.04.1878

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
31.12.1879

Сын: Верховской Павел Владимирович

Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1881

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1883

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович

Стрельна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верховский Владимир Михайлович

Смерть
13.08.1901
Похороны
Неизвестно
Кладбище Троице-Сергиевской пустыни в Стрельне
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