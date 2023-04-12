Верховский (Верховская) Эмилия (Робертовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1842
Дата смерти13.08.1901
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Левстрем Роберт Иванович
Мать: Левстрем Мария Ивановна
Сын: Верховской Константин Владимирович
Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович
Сын: Верховской Борис Владимирович
Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович
Сын: Верховской Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович
Сын: Верховский Клавдий Владимирович
Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович
Сын: Верховской Пётр Владимирович
Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович
Сын: Верховской Александр Владимирович
Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович
Сын: Верховской Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович
Сын: Верховской Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович
Сын: Верховской Николай Владимирович
Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович
Сын: Верховской Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович
Сын: Верховской Павел Владимирович
Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Верховский Владимир Михайлович