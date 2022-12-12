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Семенюк Мартин Иванович

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
24.10.1899 ст.

Жена: Семенюк Евдокия Семеновна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 17 лет
Рождение ребёнка
10.07.1900 ст.

Сын: Семенюк Василий Мартинович

Мать ребёнка: Семенюк Евдокия Семеновна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.06.1902 ст.

Дочь: Капитан Анна Мартиновна

Мать ребёнка: Семенюк Евдокия Семеновна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.11.1904 ст.

Дочь: Семенюк Мария Мартиновна

Мать ребёнка: Семенюк Евдокия Семеновна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.12.1909 ст.

Дочь: Мисейко Евгения Мартиновна

Мать ребёнка: Семенюк Евдокия Семеновна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Семенюк Алексей Мартинович

Мать ребёнка: Семенюк Евдокия Семеновна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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