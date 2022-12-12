Семенюк Мартин Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1899 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 17 лет
Рождение ребёнка
10.07.1900 ст.
Сын: Семенюк Василий Мартинович
Мать ребёнка: Семенюк Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
19.06.1902 ст.
Дочь: Капитан Анна Мартиновна
Мать ребёнка: Семенюк Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
14.11.1904 ст.
Дочь: Семенюк Мария Мартиновна
Мать ребёнка: Семенюк Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
27.12.1909 ст.
Дочь: Мисейко Евгения Мартиновна
Мать ребёнка: Семенюк Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Семенюк Алексей Мартинович
Мать ребёнка: Семенюк Евдокия Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно