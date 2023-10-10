Меркулова (Митькина) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Митькина) Ксения Михайловна

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Место рождения

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

29.01.1908

Дата смерти

16.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1908

Отец: Митькин Михаил Емельянович

Мать: Митькина Матрёна

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.06.1937

Сын: Меркулов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Меркулов Ефим Николаевич

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал жить в Мещерино.
Рождение ребёнка
1941

Сын: Меркулов Александр Ефимович

Отец ребёнка: Меркулов Ефим Николаевич

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал в Москву, потом в Тульскую обл.
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меркулов Ефим Николаевич

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Ефим Николаевич

Смерть
16.02.1988
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
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