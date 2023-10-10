Меркулова (Митькина) Ксения Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.01.1908
Дата смерти16.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1908
Отец: Митькин Михаил Емельянович
Мать: Митькина Матрёна
Рождение ребёнка
13.06.1937
Сын: Меркулов Николай Ефимович
Отец ребёнка: Меркулов Ефим Николаевич
Переехал жить в Мещерино.
Рождение ребёнка
1941
Сын: Меркулов Александр Ефимович
Отец ребёнка: Меркулов Ефим Николаевич
Переехал в Москву, потом в Тульскую обл.
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Меркулов Ефим Николаевич
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1988
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область