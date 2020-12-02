Пиянзина (Вашуркина) Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1945
Дата смерти02.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1945
Рождение ребёнка
12.08.1971
Сын: Пиянзин Виктор Валентинович
Отец ребёнка: Пиянзин Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
06.09.1973
Дочь: Тимофеева Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
02.12.2020