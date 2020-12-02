Пиянзина (Вашуркина) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиянзина (Вашуркина) Галина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1945

Дата смерти

02.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1945

Отец: Вашуркин Виктор Панфилович

Мать: Вашуркина Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
12.08.1971

Сын: Пиянзин Виктор Валентинович

Отец ребёнка: Пиянзин Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
06.09.1973

Дочь: Тимофеева Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пиянзин Валентин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
02.12.2020
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