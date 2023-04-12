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Мялкин Константин Александрович
Мялкин Константин Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.12.1958
Пол
Мужской
Отец
Мялкин Александр Михайлович
1927 г.р.
Мать
Мялкина Евгения Петровна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1958
Отец:
Мялкин Александр Михайлович
Мать:
Мялкина Евгения Петровна
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