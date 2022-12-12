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Настасья (Устинья)

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Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1735

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Кравченко Трофим Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич Кравченко ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Василий Иванович Кравченко ?

Отец ребёнка: Иван Яковлевич Кравченко ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Кравченко Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич Кравченко ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Кравченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич Кравченко ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кравченко Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич Кравченко ?

Мурафа, Харківська область
Смерть
1786
Мурафа, Харківська область
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