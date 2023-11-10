Иванова (Мелкозернова) татьяна федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Шевченко екатерина викторовна
Отец ребёнка: Иванов василий
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Иванова людмила викторовна
Отец ребёнка: Иванов василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов геннадий викторович
Отец ребёнка: Иванов василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов василий