Иванова (Мелкозернова) татьяна федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Мелкозернова) татьяна федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мелкозернов федор иванович

Мать: Мелкозернова мария егоровна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Шевченко екатерина викторовна

Отец ребёнка: Иванов василий

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Иванова людмила викторовна

Отец ребёнка: Иванов василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов геннадий викторович

Отец ребёнка: Иванов василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов василий

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