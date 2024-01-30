Сорокин (Ефимова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин (Ефимова) Степанида

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.06.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Около 1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Константин

Мать: Ефимов Александра

Россия
Рождение ребёнка
Около 06.02.1920

Дочь: Сорокина Анна

Отец ребёнка: Сорокин Михей

Шустино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Михей

Смерть
28.06.1987
Похороны
Неизвестно
Ильинское, Дмитровский, Московская область
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