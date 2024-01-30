Сорокин (Ефимова) Степанида
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.06.1987
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Константин
Мать: Ефимов Александра
Россия
Рождение ребёнка
Около 06.02.1920
Дочь: Сорокина Анна
Отец ребёнка: Сорокин Михей
Шустино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Михей
Смерть
28.06.1987
Похороны
Неизвестно
Ильинское, Дмитровский, Московская область