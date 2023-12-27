Щукина Ирина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩукина Ирина Фёдоровна

Щукина Ирина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

После 09.06.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1894 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 23.02.1911

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Щукин Степан Ефимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 23.02.1911

Муж: Щукин Степан Ефимович

Рождение ребёнка
09.06.1913

Сын: Щукин Леонтий Степанович

Отец ребёнка: Щукин Степан Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
После 09.06.1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close