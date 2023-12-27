Щукина Ирина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиПосле 09.06.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 23.02.1911
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Щукин Степан Ефимович
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 23.02.1911
Рождение ребёнка
09.06.1913
Отец ребёнка: Щукин Степан Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
После 09.06.1913