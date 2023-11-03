Макерова (Мухина) Васса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1870
Отец: Мухин Андрей Федоров
Бракосочетание
04.02.1891
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м 19, ж. 20
Рождение ребёнка
15.06.1902
Сын: Макеров Иван Агриппина Петров
Отец ребёнка: Макеров Петр Васильев
Рождение ребёнка
28.06.1903
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Макеров Петр Васильев
Смерть
Неизвестно