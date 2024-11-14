Алексикова Агрипина Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексикова Агрипина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексиков Степан Ефимович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Алексиков Сергей Степанович

Отец ребёнка: Алексиков Степан Ефимович

Хутор Алексиков Михайловской станицы
Рождение ребёнка
06.10.1892

Сын: Алексиков Сергей Степанович

Отец ребёнка: Алексиков Степан Ефимович

Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.

Дочь: Алексикова Марфа Степановна

Отец ребёнка: Алексиков Степан Ефимович

Хутор Алексиков Михайловской станицы
Смерть
Неизвестно

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