Алексикова Агрипина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Сын: Алексиков Сергей Степанович
Отец ребёнка: Алексиков Степан Ефимович
Хутор Алексиков Михайловской станицы
Рождение ребёнка
06.10.1892
Сын: Алексиков Сергей Степанович
Отец ребёнка: Алексиков Степан Ефимович
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.
Дочь: Алексикова Марфа Степановна
Отец ребёнка: Алексиков Степан Ефимович
Хутор Алексиков Михайловской станицы
Смерть
Неизвестно