Чаусов (Никоненко) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1899
Отец: Никоненко Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Трубников Александра Васильевна
Отец ребёнка: Чаусов Василий
Рождение ребёнка
12.06.1918
Отец ребёнка: Чаусов Василий
Рождение ребёнка
11.06.1923
Дочь: Шулаева Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Чаусов Василий
Рождение ребёнка
13.06.1926
Сын: Чаусов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Чаусов Василий
Коновницынка , кустанайская область
Смерть
Неизвестно