Чаусов (Никоненко) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаусов (Никоненко) Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1899

Отец: Никоненко Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Трубников Александра Васильевна

Отец ребёнка: Чаусов Василий

Рождение ребёнка
12.06.1918

Сын: Чаусов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Чаусов Василий

Рождение ребёнка
11.06.1923

Дочь: Шулаева Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Чаусов Василий

Рождение ребёнка
13.06.1926

Сын: Чаусов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Чаусов Василий

Коновницынка , кустанайская область
Смерть
Неизвестно
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