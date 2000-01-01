Бобров Егор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Бобров Никита Михайлович
Мать: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Егоровна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бобров Иван Егорович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Смерть
1863