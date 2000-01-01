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Бобров Егор Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Бобров Никита Михайлович

Мать: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Бобров Андрей Егорович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бобров Иван Егорович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Смерть
1863
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