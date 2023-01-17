Астафьев Рафаил Фёдорович
Место рожденияKostroma, gorod Kostroma, Kostroma Oblast, Russia
Дата рождения15.01.1856
Дата смерти1912
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1856
Kostroma, gorod Kostroma, Kostroma Oblast, Russia
Военная служба
1877
Образование
10.09.1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Награда
29.03.1885
Рождение ребёнка
28.02.1886
Дочь: Петровская Александра Рафаиловна
Мать ребёнка: Астафьева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
02.08.1887
Сын: Астафьев Николай Рафаилович
Мать ребёнка: Астафьева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
04.10.1889
Дочь: Наталья Рафаиловна
Мать ребёнка: Астафьева Александра Николаевна
Moscow Oblast, Russia
Рождение ребёнка
28.11.1890
Сын: Астафьев Василий Рафаилович
Мать ребёнка: Астафьева Александра Николаевна
Moscow Oblast, Russia
Награда
17.04.1894
Награда
04.05.1896
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник Вельскаго Удельнаго Округа Вологодской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
1912
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1912
Velsk, Velsky District, Arkhangelsk Oblast, Russia