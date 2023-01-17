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Астафьев Рафаил Фёдорович

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Место рождения

Kostroma, gorod Kostroma, Kostroma Oblast, Russia

Дата рождения

15.01.1856

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1856

Отец: Остафьев Фёдор Григорьевич

Мать: Остафьева Елизавета Ивановна

Kostroma, gorod Kostroma, Kostroma Oblast, Russia
Военная служба
1877
Образование
10.09.1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Награда
29.03.1885
Рождение ребёнка
28.02.1886

Дочь: Петровская Александра Рафаиловна

Мать ребёнка: Астафьева Александра Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.1887

Сын: Астафьев Николай Рафаилович

Мать ребёнка: Астафьева Александра Николаевна

Рождение ребёнка
04.10.1889

Дочь: Наталья Рафаиловна

Мать ребёнка: Астафьева Александра Николаевна

Moscow Oblast, Russia
Рождение ребёнка
28.11.1890

Сын: Астафьев Василий Рафаилович

Мать ребёнка: Астафьева Александра Николаевна

Moscow Oblast, Russia
Награда
17.04.1894
Награда
04.05.1896
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник Вельскаго Удельнаго Округа Вологодской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Александра Николаевна

Похороны
1912
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1912
Velsk, Velsky District, Arkhangelsk Oblast, Russia
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