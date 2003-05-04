Бурцев Федор Иванович
Место рожденияс. Казаки, Тульская губерния (ныне - Кимовский район, Тульская область)
Дата рождения27.06.1923
Дата смерти04.05.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Казаки, Тульская губерния (ныне - Кимовский район, Тульская область)
Место жительства
С 1932
Место жительства
С 1941 по 1942
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Место жительства
С 2003
Место жительства
Неизвестно
Жуковский, Жуковский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Люберцы, Люберцы, Московская область
Смерть
04.05.2003