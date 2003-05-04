Бурцев Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцев Федор Иванович

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Место рождения

с. Казаки, Тульская губерния (ныне - Кимовский район, Тульская область)

Дата рождения

27.06.1923

Дата смерти

04.05.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Казаки, Тульская губерния (ныне - Кимовский район, Тульская область)
Место жительства
С 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1942
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Место жительства
С 2003
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Жуковский, Жуковский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Люберцы, Люберцы, Московская область
Смерть
04.05.2003
Москва, город федерального значения Москва
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