Нечеса Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Нечеса Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Куранова Мирия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Подрядчикова Алевтина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 1941 по 1944
Военная награда
1945
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947