Нечеса Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНечеса Михаил Яковлевич

Нечеса Михаил Яковлевич

avatar

Место рождения

Чернянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Нечеса Яков

Мать: не указана

Чернянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Куранова Мирия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Подрядчикова Алевтина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Военная служба
С 1941 по 1944
Военная награда
1945
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечеса Татьяна Александровна

Смерть
1947
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close