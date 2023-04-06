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Швалев Стефан Иванов

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Место рождения

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Швалев Иван Лаврентьев

Мать: Швалева Федосья

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Швалева Марина Степанова

Мать ребёнка: Швалева Александра Дорофеева

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Швалева Анна Степанова

Мать ребёнка: Швалева Александра Дорофеева

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швалева Александра Дорофеева

Смерть
Неизвестно
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