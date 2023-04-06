Швалев Стефан Иванов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Швалев Иван Лаврентьев
Мать: Швалева Федосья
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Швалева Марина Степанова
Мать ребёнка: Швалева Александра Дорофеева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Швалева Анна Степанова
Мать ребёнка: Швалева Александра Дорофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно