Ланская (Артамохина) Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланская (Артамохина) Евдокия Георгиевна

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Место рождения

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

19.02.1918 ст.

Дата смерти

19.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1918 ст.

Отец: Артамохин Георгий Иванович

Мать: Артамохина Вера Фёдоровна

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.05.1944

Сын: Ланский Валерий Терентьевич

Отец ребёнка: Ланский Терентий Иванович

Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Евдокия (тётя Дуся) и Терентий Ланские жили в Северо-Енисейске, своих детей не имели. Их приёмный сын Валерий (Валя) 1944 г.р.был не родной. Его мать умерла в Норильске и он жил в детсаде. Как-то в в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланский Терентий Иванович

Смерть
19.08.1996
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