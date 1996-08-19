Ланская (Артамохина) Евдокия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения19.02.1918 ст.
Дата смерти19.08.1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1918 ст.
Рождение ребёнка
21.05.1944
Сын: Ланский Валерий Терентьевич
Отец ребёнка: Ланский Терентий Иванович
Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Евдокия (тётя Дуся) и Терентий Ланские жили в Северо-Енисейске, своих детей не имели. Их приёмный сын Валерий (Валя) 1944 г.р.был не родной. Его мать умерла в Норильске и он жил в детсаде. Как-то в в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1996