Картазаева Матрена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картазаева Матрена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Картазаев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.1995
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