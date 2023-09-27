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Снытка Артамон Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Снытка Никита Артамонов

Мать ребёнка: Снытка Ирина Артемова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пелагея Артемова

Мать ребёнка: Снытка Ирина Артемова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Снытка Феодосия Артамонова

Мать ребёнка: Снытка Ирина Артемова

Смерть
Неизвестно
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