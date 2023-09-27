Снытка Артамон Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Снытка Ирина Артемова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пелагея Артемова
Мать ребёнка: Снытка Ирина Артемова
Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Снытка Феодосия Артамонова
Мать ребёнка: Снытка Ирина Артемова
Смерть
Неизвестно