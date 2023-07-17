Силюков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силюков Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
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Добавил:

ЭГ
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Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Силюков Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1914

Дочь: Рубцова Таисия

Мать ребёнка: Силюкова Ефросинья

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силюкова Ефросинья

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силюкова Ефросинья

Алтайский край, Сорокинский р-н, д. Мироновка
Рождение ребёнка
09.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силюкова Ефросинья

Рождение ребёнка
03.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силюкова Ефросинья

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силюкова Ефросинья

Рождение ребёнка
24.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силюкова Ефросинья

Смерть
Неизвестно