Силюков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Силюков Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1914
Дочь: Рубцова Таисия
Мать ребёнка: Силюкова Ефросинья
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1925
Алтайский край, Сорокинский р-н, д. Мироновка
Рождение ребёнка
09.01.1930
Рождение ребёнка
03.01.1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
24.07.1939
Смерть
Неизвестно