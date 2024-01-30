Птак Арон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПтак Арон

Птак Арон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птак Григорий Аронович

Мать ребёнка: Птак Сора Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бася Ароновна

Мать ребёнка: Птак Сора Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ароновна

Мать ребёнка: Птак Сора Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Зинаида Ароновна

Мать ребёнка: Птак Сора Авраамовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close