Гриценко Демиан Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко Демиан Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

16.07.1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

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1849 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Гриценко Игнат Васильевич

Мать: Гриценко Анастасия Федоровна

Бракосочетание
Около 1840

Жена: Гриценко Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриценко Матрона Ивановна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриценко Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриценко Матрона Ивановна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриценко Матрона Ивановна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.08.1849

Сын: Гриценко Максим Демианович

Мать ребёнка: Гриценко Матрона Ивановна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриценко Матрона Ивановна

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриценко Матрона Ивановна

Шабалинов, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
16.07.1858