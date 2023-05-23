Гриценко Демиан Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти16.07.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
22.10.1841
Рождение ребёнка
1844
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
1847
Рождение ребёнка
24.08.1849
Сын: Гриценко Максим Демианович
Мать ребёнка: Гриценко Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Рождение ребёнка
1857
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.07.1858