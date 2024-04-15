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(Скорик) Варвара Петровна

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

23.11.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1900 ст.

Отец: Скорик Петр Васильевич

Мать: Скорик Марина Трофимовна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DK-2?i=378&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
24.11.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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