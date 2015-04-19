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Афанасьева Варвара Никитична
Афанасьева Варвара Никитична
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Место рождения
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
Дата рождения
19.04.2015
Пол
Женский
Отец
Афанасьев Никита Игоревич
1991 г.р.
Мать
Прокопьева Алина Юрьевна
Дети
Не указаны
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События
Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2015
Отец:
Афанасьев Никита Игоревич
Мать:
Прокопьева Алина Юрьевна
Ангарск
, Ангарское, Иркутская область
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