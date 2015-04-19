Афанасьева Варвара Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Варвара Никитична

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Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

19.04.2015

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2015

Отец: Афанасьев Никита Игоревич

Мать: Прокопьева Алина Юрьевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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