Глазырина (Кузнеченко) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырина (Кузнеченко) Елена Николаевна

Место рождения

Вишневогорск, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

02.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1960

Отец: Кузнеченко Николай Александрович

Мать: Кузнеченко Людмила Егоровна

Вишневогорск, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Образование
?.06.1977
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Гимназия №127 10В
Бракосочетание
25.10.1980

Муж: Глазырин Владимир Юрьевич

Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.09.1981

Сын: Глазырин Егор Владимирович

Отец ребёнка: Глазырин Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
11.06.1986

Дочь: Ершова Арина Владимировна

Отец ребёнка: Глазырин Владимир Юрьевич

Работа или профессия
С ?.06.1987 по ?.07.1993
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
МИФИ-6 (ныне СФТИ НИЯУ МИФИ), бухгалтерия, экономист
Рождение ребёнка
06.08.1993

Дочь: Мартьянова Алёна Владимировна

Отец ребёнка: Глазырин Владимир Юрьевич

Снежинск, Снежинский, Челябинская область
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