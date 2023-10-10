Глазырина (Кузнеченко) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1960
Образование
?.06.1977
Гимназия №127 10В
Бракосочетание
25.10.1980
Рождение ребёнка
26.09.1981
Сын: Глазырин Егор Владимирович
Отец ребёнка: Глазырин Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
11.06.1986
Дочь: Ершова Арина Владимировна
Отец ребёнка: Глазырин Владимир Юрьевич
Работа или профессия
С ?.06.1987 по ?.07.1993
МИФИ-6 (ныне СФТИ НИЯУ МИФИ), бухгалтерия, экономист
Рождение ребёнка
06.08.1993
Дочь: Мартьянова Алёна Владимировна
Отец ребёнка: Глазырин Владимир Юрьевич
По документам гор. Челябинск