Конычев (Коннычев) Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Конычев (коннычев) Михаил
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно