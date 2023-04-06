Малахов Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1882 и 1889
Дата смерти1969
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1889
Отец: Малахов Василий Борисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Малахов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Малахова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Малахов Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Малахова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малахова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Фёдоровна
Мать ребёнка: Малахова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муханова Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Малахова Татьяна Егоровна
Смерть
1969