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Малахов Фёдор Васильевич

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Место рождения

Малахово, Конышевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Между 1882 и 1889

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1889

Отец: Малахов Василий Борисович

Мать: не указана

Малахово, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Малахов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Малахова Татьяна Егоровна

Малахово, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Малахов Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Малахова Татьяна Егоровна

Малахово, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Малахова Татьяна Егоровна

Малахово, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Фёдоровна

Мать ребёнка: Малахова Татьяна Егоровна

Малахово, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муханова Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Малахова Татьяна Егоровна

Малахово, Конышевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1969
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