Токарь (Василенко) Яна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарь (Василенко) Яна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1984

Отец: Василенко Сергей Алексеевич

Мать: Василенко Любовь Феодосиевна

Рождение ребёнка
31.01.2016

Сын: Токарь Лев Евгеньевич

Отец ребёнка: Токарь Евгений Александрович

Протвино, Протвино, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.2018

Сын: Токарь Игнатий Евгеньевич

Отец ребёнка: Токарь Евгений Александрович

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.2020

Сын: Токарь Демид Евгеньевич

Отец ребёнка: Токарь Евгений Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарь Евгений Александрович