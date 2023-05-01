Токарь (Василенко) Яна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1984
Рождение ребёнка
31.01.2016
Отец ребёнка: Токарь Евгений Александрович
Протвино, Протвино, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.2018
Сын: Токарь Игнатий Евгеньевич
Отец ребёнка: Токарь Евгений Александрович
Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.2020
Отец ребёнка: Токарь Евгений Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно