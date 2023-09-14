Schurow Iwan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schurow Iwan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.07.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Komsomolsk-am-Amur
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