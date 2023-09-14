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Schurow Iwan
Schurow Iwan
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около ?.07.1939
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Ditter) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
Неизвестно
Komsomolsk-am-Amur
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