Семенова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Семенов Ананий Гаврилов

Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Фекла Гаврилова

Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Варвара Гаврилова

Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Дарья Гаврилова

Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Гликерия Гаврилова

Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Семенов Елисей Гаврилов

Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Семенов Фома Гаврилов

Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Гаврило Фирстов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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