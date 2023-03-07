Семенова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Фекла Гаврилова
Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Варвара Гаврилова
Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Дарья Гаврилова
Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Гликерия Гаврилова
Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Семенов Гаврило Фирстов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834