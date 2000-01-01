Савин Дмитрий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Дмитрий Егоров

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено ?.10.1890

Дата смерти

01.02.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1858 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.10.1890

Отец: Савин Егор Константинов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
01.02.1891 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
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