Савин Дмитрий Егоров
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено ?.10.1890
Дата смерти01.02.1891 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.10.1890
Отец: Савин Егор Константинов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
01.02.1891 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния