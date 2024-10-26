Смыков Сергей Корнилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: (Смыкова) Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Смыкова Марфа Варфоломеевна
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Смыкова Марфа Варфоломеевна
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Смыкова Агрофена Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Смыков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Смыкова Агрофена Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Смыкова) Неонила (Пелагея) Сергеевна
Мать ребёнка: Смыкова Агрофена Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Смыкова Агрофена Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно