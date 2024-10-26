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Смыков Сергей Корнилович

Место рождения

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Смыков Корнил Онисимович

Мать: Смыкова Агрофена Ульяновна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смыкова Агрофена Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смыкова Марфа Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: (Смыкова) Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Смыкова Марфа Варфоломеевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Смыков Емельян Сергеевич

Мать ребёнка: Смыкова Марфа Варфоломеевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Смыков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Смыкова Агрофена Никифоровна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Смыков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Смыкова Агрофена Никифоровна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Смыкова) Неонила (Пелагея) Сергеевна

Мать ребёнка: Смыкова Агрофена Никифоровна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Смыков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Смыкова Агрофена Никифоровна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Смыков Онисим Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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