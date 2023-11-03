Алексеева Устинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Анисья Васильева
Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно