Уразов Нигматулла Мухтар Улы
Место рожденияТатарское Танаево (Мамадыш- Тявгильдино)
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Уразов Мухтар Абдулвагап Улы
Мать: ?
Татарское Танаево (Мамадыш- Тявгильдино)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уразов Латфулла Нигматулла Улы
Мать ребёнка: ?
Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уразов Хайрулла Нигматулла Улы
Мать ребёнка: ?
Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Смерть
Неизвестно