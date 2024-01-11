Уразов Нигматулла Мухтар Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразов Нигматулла Мухтар Улы

Место рождения

Татарское Танаево (Мамадыш- Тявгильдино)

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Уразов Мухтар Абдулвагап Улы

Мать: ?

Татарское Танаево (Мамадыш- Тявгильдино)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уразов Латфулла Нигматулла Улы

Мать ребёнка: ?

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уразов Хайрулла Нигматулла Улы

Мать ребёнка: ?

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Смерть
Неизвестно
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