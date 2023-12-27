Махнова (Богданова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Богданов Егор
Мать: Богданов Анна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Махнов Николай
Отец ребёнка: Махнов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махнов Леонид
Отец ребёнка: Махнов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махнов Иван
Отец ребёнка: Махнов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махнов Фёдор
Тихвинский район, Ленинградская область, Россия
Смерть
2005
Похороны
Неизвестно