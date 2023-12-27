Махнова (Богданова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махнова (Богданова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Богданов Егор

Мать: Богданов Анна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Махнов Николай

Отец ребёнка: Махнов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махнов Леонид

Отец ребёнка: Махнов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махнов Иван

Отец ребёнка: Махнов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махнов Фёдор

Тихвинский район, Ленинградская область, Россия
Смерть
2005
Похороны
Неизвестно
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