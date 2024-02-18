Скворцов Кузьма Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скворцов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Левина Мария Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1931
Дочь: Клюева Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: Скворцова Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно