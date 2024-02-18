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Скворцов Кузьма Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скворцов Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Левина Мария Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1931

Дочь: Клюева Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: Скворцова Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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