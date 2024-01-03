Сёмина Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмина Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Сын: Макаренков Василий

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
13.04.1968

Дочь: Скакунова Ирина

Отец ребёнка: Сёмин Василий

Архангельск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сёмин Василий

Смерть
2021
Вологда
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