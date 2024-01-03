Сёмина Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Сын: Макаренков Василий
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
13.04.1968
Дочь: Скакунова Ирина
Отец ребёнка: Сёмин Василий
Архангельск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сёмин Василий
Смерть
2021
Вологда
Коронавирус