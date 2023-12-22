Спорова (Зудкина) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спорова (Зудкина) Александра Егоровна

Место рождения

Кануевка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.04.1905

Дата смерти

19.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1905

Отец: Зудкин Егор

Мать: не указана

Кануевка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1929

Дочь: Кушнир Ирина Егоровна-Яковлевна

Отец ребёнка: Споров Яков

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1946

Дочь: Абрашина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Споров Яков

Смерть
19.12.1969
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