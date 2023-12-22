Спорова (Зудкина) Александра Егоровна
Место рождения
Дата рождения22.04.1905
Дата смерти19.12.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1905
Отец: Зудкин Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1929
Дочь: Кушнир Ирина Егоровна-Яковлевна
Отец ребёнка: Споров Яков
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1946
Дочь: Абрашина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Споров Яков
Смерть
19.12.1969