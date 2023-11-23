Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Мария Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Александров

Рождение ребёнка
1802

Сын: Соболев Иван Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Александров

Соболев Иоанн Матвеевич (1802 — 1862) Родился в семье священника села Ивановского (близ Глебова) Рыбинского уезда Матвея Александровича. Обучался до низшего отделения семинарии. Состоял в архиерейском... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Александров

Смерть
Неизвестно
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