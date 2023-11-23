Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Мария Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Александров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Соболев Иван Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Александров
Соболев Иоанн Матвеевич (1802 — 1862) Родился в семье священника села Ивановского (близ Глебова) Рыбинского уезда Матвея Александровича. Обучался до низшего отделения семинарии. Состоял в архиерейском... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Александров
Смерть
Неизвестно