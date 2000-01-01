Семакина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакина Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

1803 г.р.
1808 г.р.
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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1803

Сын: Семакин Перфил

Отец ребёнка: Семакин Илья

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
25.05.1808

Сын: Семакин Степан

Отец ребёнка: Семакин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семакин Илья

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