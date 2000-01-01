Семакина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1803
Сын: Семакин Перфил
Отец ребёнка: Семакин Илья
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
25.05.1808
Сын: Семакин Степан
Отец ребёнка: Семакин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семакин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семакин Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семакин Илья