Рудый Янко Ильюк
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Рудый Игнат
Мать ребёнка: Рудая Марута Герасимова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Катерина Янкова
Мать ребёнка: Рудая Марута Герасимова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Рудый Яков Янков
Мать ребёнка: Рудая Марута Герасимова
Работа или профессия
Неизвестно