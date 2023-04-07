Рудый Янко Ильюк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудый Янко Ильюк

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Рудый Игнат

Мать ребёнка: Рудая Марута Герасимова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Катерина Янкова

Мать ребёнка: Рудая Марута Герасимова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Рудый Яков Янков

Мать ребёнка: Рудая Марута Герасимова

Работа или профессия
Неизвестно
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