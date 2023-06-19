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Некрасов Стефан Игнатов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1695

Дата смерти

02.12.1750

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Некрасов Игнашка Павлов

Мать: Некрасова Евдокия Кирилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Матрена Степанова

Мать ребёнка: Некрасова Елена Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Некрасов Федор Стефанович

Мать ребёнка: Некрасова Елена Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1740

Дочь: Ивашева Праскева Степанова

Мать ребёнка: Некрасова Елена Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Некрасов Антон Стефанович

Мать ребёнка: Некрасова Елена Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Елена Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.12.1750
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область