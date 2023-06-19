Некрасов Стефан Игнатов
Место рождения
Дата рождения1695
Дата смерти02.12.1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Матрена Степанова
Мать ребёнка: Некрасова Елена Афанасьева
Рождение ребёнка
1732
Сын: Некрасов Федор Стефанович
Мать ребёнка: Некрасова Елена Афанасьева
Рождение ребёнка
14.10.1740
Дочь: Ивашева Праскева Степанова
Мать ребёнка: Некрасова Елена Афанасьева
Рождение ребёнка
1740
Сын: Некрасов Антон Стефанович
Мать ребёнка: Некрасова Елена Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1750