Пьянова -- Соломония Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1908
Дочь: Пьянова Варвара Пименовна
Отец ребёнка: Пьянов Пимень Николаевич
Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно