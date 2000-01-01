Смотряева (Кулагина) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмотряева (Кулагина) Любовь Михайловна

Смотряева (Кулагина) Любовь Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулагин Михаил

Мать: - Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смотряев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Смотряев Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смотряева Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Смотряев Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смотряева Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Смотряев Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврикова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Смотряев Николай Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смотряев Николай Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close