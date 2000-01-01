Смотряева (Кулагина) Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулагин Михаил
Мать: - Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смотряев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Смотряев Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смотряева Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Смотряев Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смотряева Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Смотряев Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврикова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Смотряев Николай Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно